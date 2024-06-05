Краеведческий музей открывает сезон теплоходных экскурсий

Краеведческий музей Алтайского края и Барнаульский Речпорт в четвертый раз запускают цикл теплоходных экскурсий по Оби. Познавательный отдых уже привлек внимание аудитории - за последние пару лет экскурсантами стало более 600 человек.

Экскурсоводами выступают сотрудники музея, которые этим летом поговорятс барнаульцами на четыре разные темы.

Уже в следующую субботу, 15 июня, музей приглашает всех любителей истории города на экскурсию «Речное судоходство на Алтае». Заведующий культурно-просветительным отделом АГКМ Евгения Твердикова расскажет жителям и гостям Барнаула об истории развития судоходства на реке Обь, о малоизвестных и увлекательных фактах из истории речного пароходства в городах Барнауле и Бийске, а также познакомит с фамилиями известнейших предпринимателей-судовладельцев начала XX века.

29 июня и 27 июля запланирована экскурсия «Семь чудес поймы Оби» – от профессионального биолога, старшего научного сотрудника экспозиционно-выставочного отдела музея Татьяны Букиной можно будет узнать об удивительном мире живой природы: о растениях и животных, населяющих пойму реки Обь. Этот формат, как показала практика, особенно полюбился маленьким посетителям.

13 июля и 17 августа состоится экскурсия «Будни и праздники алтайского купечества». На ней младший научный сотрудник культурно-просветительного отдела Краеведческого музея Елизавета Изотова расскажет о том, чем, где и как алтайские купцы вели торг, познакомит с укладом жизни купеческой семьи, а также разрушит стереотипы о купце как о «толстосуме и толстопузе».

Новинкой этого года станет экскурсия «Механических чудес изобретатели: К.Д. и П.К. Фроловы, И.И. Ползунов», которая пройдет 10 августа. Евгения Твердикова будет говорить об удивительных изобретателях Алтая, чьи новации были напрямую связаны с использованием водяного колеса и перевозкой руды из Змеиногорска в Барнаул.

Экскурсии будут проводиться по субботам в 11:00. Продолжительность каждой прогулки – 1 час 20 минут. Билеты на теплоходные экскурсии организаторы рекомендуют покупать заранее. Количество мест ограничено.

Отправление от причала № 1 (ул. Площадь Баварина, 8). Цена на экскурсионный билет – 100 руб. взрослый, 70 руб. для детей и молодежи с 5 до 18 лет. Дополнительно оплачивается билет на теплоход (450 руб. взрослый, 225 руб. детский, дети до 5 лет бесплатно). Подробности можно узнать по телефону: 205-144, либо на сайте музея: myagkm.ru.

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