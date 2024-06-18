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Жизнь

Краевые соревнования по судомодельному спорту начались в барнаульском парке Изумрудный

В парке Изумрудный проходят ежегодные соревнования по судомодельному спорту среди юных жителей Барнаула. Корреспондент altapress.ru не пропустил мероприятие и сделал несколько кадров.

Краевые соревнования по судомодельному спорту.
Краевые соревнования по судомодельному спорту.
altapress.ru

В мероприятии приняли участие 35 ребят из Барнаула и Красногорского района, которые представили 95 моделей военных кораблей, гражданских судов и подводных лодок.

Соревнования проходят в течение трех дней, первый из которых состоялся в пруду парка. Самому младшему участнику 8 лет, а старшему — 18. Среди участников была даже одна девочка.

Отмечается, что третий день соревнований (20 июня) пройдет в селе Лебяжье. На них представят радиоуправляемые катера, яхты и катамараны.

Ранее сообщалось, что соревнования по новому виду спорта пройдут в Барнауле.

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