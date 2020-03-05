Краевой Диагностический центр отказался покупать Toyota Camry после расследования ОНФ

Ранее Диагностический центр в соответствии с законом объявил запрос котировок для приобретения легкого автомобиля за счет внебюджетных средств. Итоги должны были подвести 6 марта.
Общественники провели расследование и по техническим характеристикам автомобиля предположили, что медучреждение собирается приобрести Toyota Camry в комплектации «Классик».
Формально Диагностический центр не нарушил законодательство, поскольку покупки по 223-ФЗ не нормированы. Но если бы покупка происходила через 44-ФЗ, то стоимость автомобиля не должна была бы превышать 1, 15 млн рублей.
Бюджетные учреждения могут приобретать автомобили стоимостью и до 2,5 млн рублей, но при условии, что они будут использоваться для перевозки сотрудников, выездных бригад или детей на мероприятия.
Эксперты ОНФ сочли, что Toyota Camry вряд ли будут использовать для оказания медицинской помощи и «организация закупочной процедуры похожа на попытку избежать ограничений по стоимости автомобиля».
ОНФ предложил министерству здравоохранения Алтайского края дать объективную оценку целесообразности закупки.