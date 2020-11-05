Краевой минлесхоз решил изгнать из леса «Церковь Последнего завета»

Минлесхоз обратился в региональный Арбитражный суд с требованием расторгнуть договор безвозмездного пользования лесным участком.
До этого религиозному движению предлагали добровольно покинуть лес, но ведомство получило отказ.
«Согласно договору, заключенному в 2015 году, „Церковь Последнего Завета“ обязалась использовать участок в соответствии с лесным законодательством для осуществления религиозной деятельности», — отметили в суде.
Однако чиновники нашли нарушения условий договора. К примеру, в лесу появились различные строения, в которых явно не проводят обряды, а сам участок захламлен мусором.
«Церковь Последнего завета» — религиозное движение, которое в 1991 году основал житель Красноярского края Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом.
Ранее в Омской области чиновники в миллион раз повысили аренду земли для церкви.