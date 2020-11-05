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Жизнь

Краевой минлесхоз решил изгнать из леса «Церковь Последнего завета»

В Красноярском крае министерство лесного хозяйства решило расторгнуть договор с религиозной организацией «Церковь Последнего Завета», сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Сосновый лес.
Сосновый лес.
pixabay.com.

Минлесхоз обратился в региональный Арбитражный суд с требованием расторгнуть договор безвозмездного пользования лесным участком.

До этого религиозному движению предлагали добровольно покинуть лес, но ведомство получило отказ.

«Согласно договору, заключенному в 2015 году, „Церковь Последнего Завета“ обязалась использовать участок в соответствии с лесным законодательством для осуществления религиозной деятельности», — отметили в суде.

Однако чиновники нашли нарушения условий договора. К примеру, в лесу появились различные строения, в которых явно не проводят обряды, а сам участок захламлен мусором.

«Церковь Последнего завета» — религиозное движение, которое в 1991 году основал житель Красноярского края Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом.

Ранее в Омской области чиновники в миллион раз повысили аренду земли для церкви.

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