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16 июля 24°C
Жизнь

Сибирские чиновники в миллион раз повысили аренду земли для церкви

В Омской области чиновники повысили стоимость аренды для армянской церкви в несколько миллионов раз, пишет «СуперОмск».

Молитва. Свечи. Церковь
Молитва. Свечи. Церковь
СС0

В Омске завершился судебный процесс по иску местной религиозной организации Армянской апостольской церкви «Сурб Хач» (Святого Креста) к департаменту имущественных отношений города.

Спор касается платы за три земельных участка, на которых располагается храм «Сурб Рипсимэ» и иные постройки. Проблема заключается в том, что при заключении договоров аренды в 2013 году между церковью и мэрией кадастровая стоимость участков составила всего 1 рубль.

Однако позднее департамент переоценил землю — вместо 1 рубля она по документам стала стоить от 2,5 до 4,5 млн рублей. На этом основании чиновники потребовали доплатить за аренду.

Выяснилось, что в 2018 году чиновники изменили вид разрешенного использования участков на «рекреацию» и «территорию общего пользования», что и стало причиной увеличения платы.

Location-тур съемочной группы &quot;Земля Эльзы&quot; по Алтайскому краю и Республики Алтай.
Location-тур съемочной группы «Земля Эльзы» по Алтайскому краю и Республики Алтай.
Евгений Цветков.

Суд пришел к выводу, что такое решение не имеет законных оснований, поскольку «разрешенное использование земельного участка должно соответствовать его фактическому использованию».

В итоге распоряжение департамента имущественных отношений признано незаконным.

Издание отмечает, что ранее религиозная структура безуспешно обращалась к властям с просьбой изменить вид разрешенного использования трех принадлежащих ей участков с «земель общего пользования для строительства сквера» на «религиозное использование».

Ранее стало известно о закрытии на Алтае «борделя», который на протяжении нескольких лет святой водой окроплял барнаульский священник.

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