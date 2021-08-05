Красивая сибирячка провела пикет против «кис-кисканья мужчин на улицах»

Жительница Красноярска Галина Жданова опубликовала в своем Instagram видео против мужских домогательств на улицах.

Галина рассказала про термин «кэтколлинг» — когда красивым девушкам мужчины свистят, сигналят и громко говорят «кис-кис».

«Многие мужчины даже не задумываются, что подобное поведение нарушает личные границы женщин и может причинить моральный ущерб или психологическую травму. Как правило, такое внимание исходит от компании мужчин, и зачастую в нетрезвом состоянии. И когда ты не реагируешь положительно, они начинают вести себя агрессивно и даже преследовать. И начальный флирт переходит в оскорбления и домогательства, и тогда становится реально страшно», — отметила сибирячка.

Она подчеркнула, что «как красивая женщина очень часто слышит в свой адрес подобные неуместные знаки внимания».

Галина заявила, что «кис-кисканье» у нее ничего не вызывает, кроме раздражения. Особенно, когда она гуляет с детьми и слышит «подобное бескультурье от незнакомых мужчин».

«Я обращаюсь ко всем красивым женщинам, которые испытывают это на себе кэтколлинг, поддержать флешмоб против подобного не мужского поведения», — воззвала сибирячка всех представительниц прекрасного пола, угнетенных непотребным мужским вниманием.

Также Галина обратилась к мэру Красноярска Сергею Еремину с просьбой посодействовать в решении проблемы.

«Уважаемый мэр, вы всегда обращаете внимание на острые проблемы города. Всем известно, что Красноярск славится красивыми девушками, поэтому я обращаюсь к вам, как к мужчине, чтобы вы повлияли на эту ситуацию», — попросила сибирячка вмешательств Еремина.

На момент публикации этой новости глава Красноярска, который весьма активно ведет свой Instagram, на обращение модели никак не отреагировал.