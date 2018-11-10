Красивые девушки в полицейской форме. Фотоподборка ко дню МВД

А вообще, девушки в форме это просто девушки, и они тоже любят покрасоваться в соцсетях:
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
10 ноября в России отмечают День сотрудника органов внутренних дел. Из знаменитой песни мы знаем, что служба этих отважных людей опасна и трудна. Но даже на такой службе есть место прекрасному.
А вообще, девушки в форме это просто девушки, и они тоже любят покрасоваться в соцсетях:
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter