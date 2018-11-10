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Жизнь
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Красивые девушки в полицейской форме. Фотоподборка ко дню МВД

10 ноября в России отмечают День сотрудника органов внутренних дел. Из знаменитой песни мы знаем, что служба этих отважных людей опасна и трудна. Но даже на такой службе есть место прекрасному.

День знаний в БЮИ. Барнаул, 1 сентября 2015 года.
День знаний в БЮИ. Барнаул, 1 сентября 2015 года.
Олег Богданов

А вообще, девушки в форме это просто девушки, и они тоже любят покрасоваться в соцсетях:

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