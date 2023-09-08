8 сентября
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Жизнь

Красивых молоденьких косуль заметили жители Алтайского края

Накануне жители Алтайского края заметили двух молоденьких косуль около села Зудилово, передает участник сообщества Barnaul 22.

Красивых молоденьких косуль заметили жители Алтайского края.
Красивых молоденьких косуль заметили жители Алтайского края.
Barnaul 22

Только посмотрите какие они красивые, прямо как из мультика.

Ранее мы показывали львенка из барнаульского зоопарка, которые представил себя настоящим футболистом.

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