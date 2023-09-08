Красивых молоденьких косуль заметили жители Алтайского края.

Только посмотрите какие они красивые, прямо как из мультика.
Ранее мы показывали львенка из барнаульского зоопарка, которые представил себя настоящим футболистом.
Накануне жители Алтайского края заметили двух молоденьких косуль около села Зудилово, передает участник сообщества Barnaul 22.
Только посмотрите какие они красивые, прямо как из мультика.
Ранее мы показывали львенка из барнаульского зоопарка, которые представил себя настоящим футболистом.
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