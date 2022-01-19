19 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Красивую дату для регистрации брака продают за 150 тысяч рублей в Алтайском крае

Алтайским молодоженам предлагают раскошелиться на символизм и сыграть свадьбу 22 февраля — 22.02.2022, сообщает «Барнаул № 1».

Свадьба
Свадьба
CCO

На сайте объявлений появилось предложение приобрести красивую дату для регистрации брака.

«Продам дату регистрации брака 22.02.2022. То есть мы готовы прийти с вами в ЗАГС, отказаться от записи, далее сразу же записываетесь вы», — говорится в предложении.

За услугу придется заплатить 150 тысяч рублей. Впрочем, возможен торг.

Кстати, предложенный день — вторник. Это второй день недели, если кому-то маловато двоек в торжественной дате.

В комментариях к записи отметили, что 150 тысяч — это еще по-божески, поскольку, например, в Санкт-Петербурге привилегия стоит около 3,5 млн рублей.

Также успокоили сомневающихся в законности махинации: «Все законно, если ты работник ЗАГСа».

Конкретный дворец бракосочетания не указали, геолокация продавца — село Алтайское в Алтайском районе.

Так что, возможно, из-за непреодолимой тяги к символизму придется ехать в село, откуда «корабль под именем Любовь отправится в плавание».

Ранее в Рубцовске молодожены прокатились по городу на свадебной фуре, да и в свадебном кортеже ехали грузовики — такое тоже долго не забывается.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость