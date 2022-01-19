Красивую дату для регистрации брака продают за 150 тысяч рублей в Алтайском крае

Алтайским молодоженам предлагают раскошелиться на символизм и сыграть свадьбу 22 февраля — 22.02.2022, сообщает « Барнаул № 1 ».

На сайте объявлений появилось предложение приобрести красивую дату для регистрации брака.

«Продам дату регистрации брака 22.02.2022 . То есть мы готовы прийти с вами в ЗАГС, отказаться от записи, далее сразу же записываетесь вы», — говорится в предложении.

За услугу придется заплатить 150 тысяч рублей. Впрочем, возможен торг.

Кстати, предложенный день — вторник. Это второй день недели, если кому-то маловато двоек в торжественной дате.

В комментариях к записи отметили, что 150 тысяч — это еще по-божески, поскольку, например, в Санкт-Петербурге привилегия стоит около 3,5 млн рублей.

Также успокоили сомневающихся в законности махинации: «Все законно, если ты работник ЗАГСа».

Конкретный дворец бракосочетания не указали, геолокация продавца — село Алтайское в Алтайском районе.

Так что, возможно, из-за непреодолимой тяги к символизму придется ехать в село, откуда «корабль под именем Любовь отправится в плавание».

Ранее в Рубцовске молодожены прокатились по городу на свадебной фуре, да и в свадебном кортеже ехали грузовики — такое тоже долго не забывается.