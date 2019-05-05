Красная горка 2019: что нельзя делать в праздник

Красная горка
Красная горка — народное название первого воскресенья после Пасхи.
Изначально Красная горка была языческим праздником. Слово «красная» используется в значении «красивая». А слово «горка» в названии появилась из-за традиции встречать в этот день первые лучи на горах. Кроме того, обычно в этот день на возвышенностях организовывали праздничные гулянья в честь прихода весны.
В православии праздник Красной горки получил название «Фомино воскресенье». Оно связано с церковным преданием о неверующем апостоле Фоме, которые не поверил в воскресение Иисуса Христа. Когда воскресший сын божий явился Фоме, тот убедился и впоследствии стал одним из самых ревностных проповедников христианской веры.
Еще одно церковное название Красной горки — «Антипасха». Это значит «подобная Пасхе», то есть своего рода «повторение» праздника.
Красная горка 2019: народные традиции
На Красную горку кончается церковный запрет на венчание, связанный с Великим постом и празднованием Пасхи, пишет «Фома». Раньше с этого дня начиналась пора свадеб. Появилась даже такая известная примета: кто на Красную горку женится, вовек не разведется.
Красную горку праздновали в течение не одного дня. Это был период народных гуляний и веселья.
Веселая традиция на Красную горку — скатывание крашеных яиц с небольшой возвышенности. Если яйцо не разбилось, это сулит удачу.
Что нельзя делать на Красную горку 2019?
Особенных запретов, связанных с Красной горкой, нет.
Всю Светлую седмицу (неделю после Пасхи) у верующих нет ограничений в еде.
В церкви не принято делать земные поклоны с Пасхи до дня Святой Троицы (16 июня 2019).