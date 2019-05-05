Красная горка 2019: что нельзя делать в праздник

Красная горка в 2019 году — 5 мая. Это первое воскресенье после Пасхи. По-другому его называют «Антипасха» и «Фомино воскресенье». Рассказываем, откуда такие названия, почему с этого дня начинался «свадебный сезон» и что нельзя делать на Красную горку 2019.

Красная горка

Красная горка — народное название первого воскресенья после Пасхи.

Изначально Красная горка была языческим праздником. Слово «красная» используется в значении «красивая». А слово «горка» в названии появилась из-за традиции встречать в этот день первые лучи на горах. Кроме того, обычно в этот день на возвышенностях организовывали праздничные гулянья в честь прихода весны.

В православии праздник Красной горки получил название «Фомино воскресенье». Оно связано с церковным преданием о неверующем апостоле Фоме, которые не поверил в воскресение Иисуса Христа. Когда воскресший сын божий явился Фоме, тот убедился и впоследствии стал одним из самых ревностных проповедников христианской веры.

Еще одно церковное название Красной горки — «Антипасха». Это значит «подобная Пасхе», то есть своего рода «повторение» праздника.

Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Анна Зайкова

Красная горка 2019: народные традиции

На Красную горку кончается церковный запрет на венчание, связанный с Великим постом и празднованием Пасхи, пишет «Фома». Раньше с этого дня начиналась пора свадеб. Появилась даже такая известная примета: кто на Красную горку женится, вовек не разведется.

Красную горку праздновали в течение не одного дня. Это был период народных гуляний и веселья.

Веселая традиция на Красную горку — скатывание крашеных яиц с небольшой возвышенности. Если яйцо не разбилось, это сулит удачу.

Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Анна Зайкова

Что нельзя делать на Красную горку 2019?

Особенных запретов, связанных с Красной горкой, нет.

Всю Светлую седмицу (неделю после Пасхи) у верующих нет ограничений в еде.

В церкви не принято делать земные поклоны с Пасхи до дня Святой Троицы (16 июня 2019).