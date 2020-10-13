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13 октября 9°C
Жизнь

Красная планета вступила в противостояние с Солнцем. Марс из Алтайского края будет видно великолепно

Противостояние Марса астрономы из Барнаульского планетария называют ярким событием месяца. 13 октября красная планета окажется на расстоянии 62,6 млн км от Земли и будет светиться в три раза ярче Сириуса.

Марс. Планета. Поверхность
Марс. Планета. Поверхность
СС0

Предстоящее противостояние не будет великим (когда Марс подходит к Земле на менее чем 60 млн км), но очень близким к нему, отмечают ученые.

«Это противостояние будет лучшим для наблюдателей из России за последние 32 года, так как планета будет располагаться высоко над горизонтом по сравнению с противостоянием 2018 года. При благоприятных атмосферных условиях в телескоп можно заметить южную полярную шапку и некоторые области на поверхности планеты», — подчеркнули в планетарии.

Планету можно будет увидеть даже без телескопа. В 21:00 по барнаульскому времени он поднимается в юго-восточной части горизонта.

«Марс находится в созвездии Рыб. Это красноватая точка. И на протяжении всей ночи он поднимается на самое высокое положение над южным горизонтом, а зачем уже западе уходит за горизонт», — цитируют «Вести Алтай» старшего научного сотрудника барнаульского планетария Наталью Ненахову.

Наблюдать за большим Марсом можно будет до конца октября.

Ранее altapress.ru писал, что Марс не станет таким ярким, как сейчас, вплоть до 2035 года.

Звездопад.
Звездопад.
CC0

Что еще посмотреть на небе

При ясном небе невооруженным взглядом можно будет увидеть звездопад «Ориониды». Они проявляют активность со 2 октября по 7 ноября, с максимумом 21 октября. Этот поток породила известная комета Галлея.

Удобное время для наблюдения после полуночи и до утра, интенсивность может достигать 20−25 метеоров в час.

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