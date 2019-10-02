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Жизнь

Красный закат: барнаульцы делятся фото прекрасного осеннего неба

Жители Барнаула вечером 1 октября наблюдали красный закат — многие горожане делятся снимками в социальных сетях.

Закат. Осенний Барнаул.
Закат. Осенний Барнаул.
vk.com/barneos22.

Подборка фотографий горожан, которые запечатлели нежные краски заката, опубликована в сообществе «Барнаул 22».

Напомним, что со 2 октября в Алтайском крае начинается потепление.

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