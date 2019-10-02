Красный закат: барнаульцы делятся фото прекрасного осеннего неба

Подборка фотографий горожан, которые запечатлели нежные краски заката, опубликована в сообществе «Барнаул 22».
Напомним, что со 2 октября в Алтайском крае начинается потепление.
Жители Барнаула вечером 1 октября наблюдали красный закат — многие горожане делятся снимками в социальных сетях.
Подборка фотографий горожан, которые запечатлели нежные краски заката, опубликована в сообществе «Барнаул 22».
Напомним, что со 2 октября в Алтайском крае начинается потепление.
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