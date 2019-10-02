Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 октября 0°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Второе бабье лето: тепло неспешно возвращается в Алтайский край

Постепенное потепление начнется в Алтайском крае в среду, 2 октября. Дно холода на этой неделе было пройдено днем ранее.

Осень. Желтые листья
Осень. Желтые листья
СС0

Согласно прогнозу Алтайского ЦГМС, дневные температуры в крае в среду +7…+12 градусов. В Барнауле будет +8…+10 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер будет восточный, 3−8 метров в секунду.

В последующие дни в регионе температура воздуха будет постепенно нарастать.

Ранее начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых сообщила altapress.ru, что к выходным воздух в дневное время прогреется до +18…+22 градусов.

Что касается прогноза по осадкам, то сейчас районы Алтайского края находятся под влиянием антициклона. Поэтому в ближайшие дни дождей в регионе не ожидается.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость