Второе бабье лето: тепло неспешно возвращается в Алтайский край

Постепенное потепление начнется в Алтайском крае в среду, 2 октября. Дно холода на этой неделе было пройдено днем ранее.

Согласно прогнозу Алтайского ЦГМС, дневные температуры в крае в среду +7…+12 градусов. В Барнауле будет +8…+10 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер будет восточный, 3−8 метров в секунду.

В последующие дни в регионе температура воздуха будет постепенно нарастать.

Ранее начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых сообщила altapress.ru, что к выходным воздух в дневное время прогреется до +18…+22 градусов.

Что касается прогноза по осадкам, то сейчас районы Алтайского края находятся под влиянием антициклона. Поэтому в ближайшие дни дождей в регионе не ожидается.