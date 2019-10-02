Второе бабье лето: тепло неспешно возвращается в Алтайский край

Согласно прогнозу Алтайского ЦГМС, дневные температуры в крае в среду +7…+12 градусов. В Барнауле будет +8…+10 градусов. Осадков не ожидается.
Ветер будет восточный, 3−8 метров в секунду.
В последующие дни в регионе температура воздуха будет постепенно нарастать.
Ранее начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых сообщила altapress.ru, что к выходным воздух в дневное время прогреется до +18…+22 градусов.
Что касается прогноза по осадкам, то сейчас районы Алтайского края находятся под влиянием антициклона. Поэтому в ближайшие дни дождей в регионе не ожидается.