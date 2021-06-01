Краснокнижных соколов выпустили на волю в Алтайском крае

В природном парке «Предгорье Алтая» выпустили на волю трех соколов-балобанов, которых вырастили в барнаульских питомниках. Видео отправки птиц в новую жизнь опубликовала пресс-служба краевого минприроды.

До места соколов доставил орнитолог Алексей Эбель. Сначала они, видимо, устав от дороги, яркого солнца и шума, не хотели выходить из своего убежища, но все-таки чувство свободы взяло верх.

Двух птиц выпустили госинспектор «Алтайприроды» Константин Телегин с юными исследователями и госохотинспектор Павел Куликов. Еще одну замминистра, начальник управления охотхозяйства Максим Катернюк.

В 2021 году из питомников в естественную среду выпустили уже 10 соколов.

Алтайский край находится на границе с Республикой Казахстан и является транзитом по контрабанде краснокнихных птиц. Поэтому птиц пометили номерными кольцами и татуировками «SOS» и «22».

По имеющимся данным, минимальная цена краснокнижного сокола-балобана на черном рынке составляет от 10−20 тыс. долларов, поэтому они так привлекательны для браконьеров.