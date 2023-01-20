Краснокнижную птицу заметили в одном из дворов Барнаула

Бородатую неясыть, занесенную в Красную книгу Алтайского края. заметили в одном из дворов Барнаула. Об этом сообщает «Барнаул 22».

Бородая неясыть прилетела в барнаульский двор и гостила на одном из деревьев несколько часов. За это время она собрала немало любопытных зрителей.

Специалисты предполагают, что хищник прилетел в город в связи с недавним потеплением. После него на снегу образовался наст, который мешает охотится на грызунов.

Чтобы прокормить себя, сова прилетела ближе к людям, где на мусорках можно встретить крыс и мышей.

Ранее новый вид птиц — снежный вьюрок — заметили в Чарышском районе Алтайского края. Его увидели впервые в нашем регионе.