Красноликий вождь Мороз. Как украшали барнаульские дворы почти 20 лет назад

Снегурочки, петушки, двойки лошадей с бородатыми волшебниками — и все непременно залито краской, которую смогли найти под рукой. Такими были барнаульские предновогодние дворы в 2004 году в объективе фотокорреспондента altapress.ru Анны Зайковой.

У одного из главных символов Нового года — Деда Мороза — переборщили с мейкапом. Его лицо действительно сейчас немного напоминает борщ или истории о краснолицых индейцах. Зато ярко, видно издалека.

Ставили во дворах не только фигуры, но и стихийные ледяные горки, которые сейчас строить запрещено. Также на улицах ставили в хоровод картонных гномиков и животных, ставили и украшали самодельными игрушками елки.

Жители, представляя дворы жюри, и сами наряжались, устраивали целые представления.

В 2004 году барнаульцам со снегом повезло. Не то, что в 2018-м, когда им пришлось строить горки из дерева, ставить надувных снеговиков и «лепить» фигуры из пенопласта.

Кстати, в Ленинском районе и сейчас проводят конкурс на самый красивый зимний двор.