Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Алтайском крае 10 июля

Погода в Алтайском крае
Ночью температура в Алтайском крае составит +10...+15 градусов. В начале ночи возможен град. Ветер северо-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Днем столбики термометров поднимутся до +24...+29 градусов. Местами в восточных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы.
Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Погода в Барнауле
В Барнауле ночью температура составит +13...+15 градусов. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 2-7 м/с.
Днем потеплеет до +25...+27 градусов. Дожди и грозы обойдут город стороной. Ветер северо-западный, 4-9 м/с.