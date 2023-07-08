Шквалистый ветер и град ожидают жителей Алтайского края и Барнаула 8 июля

Погода в Алтайском крае
Температура ночью составит целых +12...+17 градусов.
Но несмотря на теплую погоду, ночные прогулки придется отложить.
Местами в регионе кратковременные дожди, грозы, а кое-где сильные дожди, ливни, град. В утренние часы местами туман.
Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 16 м/с, при грозах в начале ночи местами шквалы до 18-23м/с.
Днем воздух прогреется до +24...+29 градусов.
Жителей региона также ожидают кратковременные дожди, грозы, местами сильные дожди, ливни, град.
Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с, при грозах местами шквалы до 18-23м/с.
Погода в Барнауле
Ночью столбик термометр покажет от +14 до +16 градусов.
В конце ночи горожан застанут кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.
Температура днем - +25...+27 градусов. И снова кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.