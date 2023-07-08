8 июля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Шквалистый ветер и град ожидают жителей Алтайского края и Барнаула 8 июля

О погоде в Алтайском крае и Барнауле 8 июля рассказал краевой Гидрометцентр.

Сильный град, похожий на снег с дождем, выпал в Барнауле 16.11.2022.
Сильный град, похожий на снег с дождем, выпал в Барнауле 16.11.2022.
Altapress.ru, предоставлено altapress.ru.

Погода в Алтайском крае

Температура ночью составит целых +12...+17 градусов.

Но несмотря на теплую погоду, ночные прогулки придется отложить.

Местами в регионе кратковременные дожди, грозы, а кое-где сильные дожди, ливни, град. В утренние часы местами туман.

Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 16 м/с, при грозах в начале ночи местами шквалы до 18-23м/с.

Днем воздух прогреется до +24...+29 градусов.

Жителей региона также ожидают кратковременные дожди, грозы, местами сильные дожди, ливни, град.

Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с, при грозах местами шквалы до 18-23м/с.

Гроза. Молния.
Гроза. Молния.
unsplash.com

Погода в Барнауле

Ночью столбик термометр покажет от +14 до +16 градусов.

В конце ночи горожан застанут кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Температура днем - +25...+27 градусов. И снова кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость