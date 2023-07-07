В барнаульской школе сохранился уникальный журнал. Что больше 80 лет скрывают пожелтевшие страницы

Барнаульской школе №103 в этом году исполняется 100 лет. Об уникальном историческом журнале, который уже больше 80 лет хранится в учебном заведении и выдающихся выпускниках рассказала altapress.ru директор школы Галина Копылова.

«Такого больше нигде нет»

– В 1923 году школа еще не была 103-ей. Она называлась «26-я образцовая ФЗС имени Коминтерна». ФСЗ расшифровывается как «фабрично-заводская семилетка». Здание находилось на Красноармейском проспекте. Позже школа переехала в старое здание музучилища на пересечении проспекта Калинина и улицы Пионеров.

Старое здание школы на пересечении ул. Пионеров и пр. Калинина. Архив школы

Цифра «103» появится только в 1936 году.

Я замечала: когда едешь на поезде в сторону Кузбасса, видно, что у железной дороги стоят здания, которые похожи на нашу школу. Тот же архитектурный стиль, даже та же окраска. И мы, когда выделяли деньги на фасад, настояли, чтобы сохранился наш родной красный цвет.

В 1941 году здание отдают под госпиталь. Школу расселяют в две постройки: железнодорожное общежитие на ул. Новоугольной и школу рабочей молодежи на ул. Привокзальной.

В 1954 году начинается стройка собственного здания на ул. Деповской. Через год в 103-й школе звенит первый звонок.

Вырезка из газеты «Строитель» 1955 года. Архив школы

В 1973 году появляется пристройка. В конце 90-х – вторая. Таких красивых школ с историей и без современной отделки в городе не найдешь. У нас на фасаде слова Ленина: «Учиться, учиться и учиться». Такого больше нигде нет.

У нас на территории стоит памятник Зое Космодемьянской. В советские годы школьники помогали собирать деньги на его постройку.

Школьники у памятника Зои Космодемьянской. Архив школы

«Работала, несмотря на трудности»

- В моем кабинете хранится журнал «Приказы директора школы по основной деятельности и по личному составу за 1941-1953 г. г.». Содержание этой книги имеет большую историческую ценность. Она начинается в военные годы. А последний приказ, который мы видим, – это 21 июня 53-го года. В документе очень много суровой правды тех лет. Очень много записей о том, что какой-то учитель уходит на фронт, и ему тут же ищут замену. При этом уроки ведутся. Видно, что школа жила, работала, несмотря на трудности.

Из документа известно, что один из прежних директоров - Никита Асеев - воевал на бронепоезде.

Можно прочитать про детей, как они учились. А учились они по-разному, поэтому встречаются и такие записи: «Оставлен на второй год».

Из «Приказов директора школы по основной деятельности и по личному составу за 1941-1953 г. г.». Архив школы

Читаешь книгу приказов – и за душу берет. В три смены учились. В кабинете сидело по 40 человек. Было холодно, учились в шубах и пальто. Школьный завтрак военного времени: 50 гр. черного хлеба и 5 гр. сахара.

Очень долго работала директором школы Елена Жеребьева. Ее рукой в приказе записано:

«Преподаватель Шульман Х. А. 12 января 1943 года опоздала на 17 минут. Считаю это нарушение трудовой дисциплины вообще недопустимым в суровое военное время, которое мы переживаем, и особенно недопустимым в нашем коллективе, только что получившем высокую оценку руководства Томской железной дороги. Шульман Х. А. объявляю строгий выговор. Предупреждаю о последствиях, которые несет с собою вторичное опоздание. Директор Жеребьева».

Школа №103 в 1955 году. Архив школы

«Весь день писать было нечем»

- У нас училась поэтесса Валентина Новичихина. В школьной газете к 90-летию сохранились ее воспоминания об учебных годах: