Кратковременные отключения телерадиосигнала ожидаются в Алтайском крае

Телерадиосигналы будут ненадолго прерываться.
Кабельных операторов профилактика не затронет.
На сайте Алтайского КРТПЦ указано время отключений (мск).
В Алтайском крае с 16 по 22 октября будут проводить плановую ежеквартальную профилактику передающих средств цифрового эфирного телевидения и аналогового (ФМ-диапазон) радиовещания.
Телерадиосигналы будут ненадолго прерываться.
Кабельных операторов профилактика не затронет.
На сайте Алтайского КРТПЦ указано время отключений (мск).
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