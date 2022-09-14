Крайняя точка. Как выглядит бедный, но живописный квартал за промышленной зоной Барнаула

Мало кому знакома барнаульская улица с потрясающим с точки зрения логики названием Квартал 953А. А если про нее и знают, то стараются обходить стороной. Ведь у района, который формирует улица, дурная репутация. Наш корреспондент отправился на место, чтобы показать читателю красоту и ужас барнаульских трущоб.

Воспринимают как неблагополучный

Микрорайон расположен на крутом склоне Оби за пр. Космонавтов. Там нет панельных домов, только частный сектор. Добраться до жилого массива крайне сложно. На автобусе можно доехать лишь до остановки «РТИ» или «КХВ», а дальше пешком.

Прямо на окраине стоит самодельная лавочка: деревянную плаху положили на кирпичи. Сюда приходят встречать рассветы и провожать закаты местные жители. Если преодолеть путь сквозь жгучую крапиву и острые ветки, то можно понаблюдать за необычайной прелестью Оби и осенним буйством красок природы.

Квартал 953А в Барнауле. Altapress.ru.

Некоторые дома здесь возведены в хаотичном порядке. Понять какой из них на какой улице стоит не всегда возможно. Сюда проблематично добираться экстренным службам.

Квартал 953А называют Нахаловкой. Большинство домов возведены без разрешения.

Темно как в пещере

Частный сектор расположен в оползневой зоне. К нему можно пробраться через узкую дорогу. Тут с трудом разъедутся два автомобиля. Для пешеходов тоже нет условий. Дневной свет загораживают заросли кустов и деревьев, а вечером здесь темно как в пещере. Уличного освещения в квартале нет.

В районе царит тишина. Хотя местный житель рассказал нам, что здесь много детей. Но визг и хохот малышни мы не услышали.

В школу детей отвозит местный автобус, который отправляется из центра поселка.

Но есть у Квартала 953А свой плюс, о котором мы уже говорили. Это вид с горы на реку. Он невероятно впечатляющий. Можно бесконечно наблюдать, как облака проплывают над Обью и лесом. Правда, желающих «окунуться» в прекрасное мы не обнаружили.

Квартал 953А в Барнауле. Altapress.ru. Квартал 953А в Барнауле. Altapress.ru. Квартал 953А в Барнауле. Altapress.ru.

Цены на жилье

В Квартале 953А недорогая недвижимость. Местные жители говорят, что «самый дешевый дом здесь можно приобрести по цене „ВАЗ-2107“ 2005 года». Мы решили проверить это на «Авито» Выяснилось, что местные немного приврали. Дом 30 кв. м продается за 440 тыс. рублей.

Собственник пишет, что купить жилье по материнскому капиталу не получится, так как дом не узаконен. Второй — площадью 46 кв. м, с документами на землю и пластиковыми окнами — отдадут за 1,6 млн рублей.