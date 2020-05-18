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Жизнь

Стало известно, в каком городе продают самый дешевый бензин на Алтае

Алтайкрайстат опубликовал цены на бензин и дизельное топливо в апреле 2020 года по городам Алтайского края. Розничная стоимость топлива в среднем снизилась на 1,8%.

Бензин.
Бензин.
Анна Зайкова

В среднем по краю литр бензина марки АИ-92 стоил 40,06 рублей, АИ-95 — 42,28 рубля, АИ-98 — 49,15 рублей, дизтопливо — 46,71 рублей.

Самый дешевый бензин АИ-92 можно купить в Бийске за 39,78 рублей, там же и АИ-95 — 42,21 рубля. Бензин марки АИ-98 дешевле продавался в Барнауле — 48,98 рублей, в Рубцовске — 49,20 рублей, в Бийске — 49,53 рублей.

Самое дешевое дизельное топливо также продавали в наукограде — 46,46 рублей. В Барнаул литр стоил 46,64 рубля, в Рубцовске — 47,28 рублей.

В СФО Барнаул по-прежнему является городом с самыми доступными бензинами.

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