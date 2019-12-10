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Кредит без отказа, платежи без задержки. 6 ответов Райффайзенбанка на вопросы предпринимателей

Тема взаимоотношений малого бизнеса с банками стала одной из ключевых в ходе опроса, проведенного алтайским бизнес-омбудсменом в предпринимательском сообществе. Опрошенные рассказали, что нередко получают отказ в выдаче кредита, не всегда довольны оперативностью платежей и не знают, как без риска накопить деньги на развитие. На эти актуальные вопросы ответил Денис Скоков, руководитель управления по работе с малым бизнесом, управляющий директор Райффайзенбанка.

Кредит без отказа, платежи без задержки
Кредит без отказа, платежи без задержки
1 Я представитель малого бизнеса. Обратился в банк за получением кредита, но получил отказ, несмотря на хорошую кредитную историю. Как мне быть?

— Да, так бывает, потому что, помимо кредитной истории, скоринговая модель (специальная программа, которая просчитывает риски и принимает на основе результатов решение) учитывает множество других факторов. Среди них, к примеру, финансовые потоки компании. У кого больше шансов? У того, у кого они стабильные и регулярные. Ведь это, в первую очередь, свидетельствует о том, что с бизнесом все хорошо.

Если есть операции по счетам в банке, денежные потоки предпринимателя регулярные, это снижает риск невозврата. Словом, наличие расчетного счета в банке увеличивает шансы предпринимателя на получение в этом банке кредита.

2 При рассмотрении заявки на кредит банк запросил не только те документы, которые предусмотрены условиями кредитования, но и другие. Процесс затягивается. Как его ускорить?
Кредит без отказа, платежи без задержки
Кредит без отказа, платежи без задержки
CC0

— Да, иногда банк запрашивает дополнительные документы. Совет здесь один: внимательно ознакомьтесь с перечнем документов, которые требуются при подаче заявки. И выбирайте банк, у которого процесс подачи заявки автоматизирован. Такой процесс уже запущен в Райффайзенбанке, подписать кредитный договор можно онлайн. Получить средства на развитие бизнеса можно в течение часа.

3 Меня не устраивают сроки проведения платежей: в моем банке, например, перечисление денег на зарплатные карты занимает сутки. Можно ли сократить эти сроки?
Кредит без отказа, платежи без задержки
Кредит без отказа, платежи без задержки

В современных условиях такие задержки — большая редкость. Любой банк заинтересован в том, чтобы все платежи осуществлялись мгновенно. В частности, в Райффайзенбанке все происходит быстро, и с подобными жалобами здесь никогда не сталкивались.

Так что рекомендация одна: уточняйте время зачисления у банка-партнера, выбирайте самые современные, технологичные и клиентоориентированные банки.

4 Хочу подкопить деньги на депозите банка на развитие своего бизнеса. Есть привлекательные ставки, но боюсь, что у такого банка отзовут лицензию. Какую стратегию выбрать?
Кредит без отказа, платежи без задержки
Кредит без отказа, платежи без задержки
CC0

О надежности и устойчивости банка лучше всего говорят кредитные рейтинги, которые российские и зарубежные рейтинговые агентства (РА) присваивают банкам, исходя из их финансовых показателей.

Устойчивые банки имеют высокие кредитные рейтинги как от российских, так и от зарубежных РА. К примеру, Райффайзенбанк — очень надежный банк с одной из лучших композиций кредитных рейтингов.

При вложении средств необходимо также учитывать максимальную сумму покрытия обязательного страхования вкладов. Для индивидуального предпринимателя она составляет в одном банке 1,4 млн рублей (с причисленными процентами по депозиту).

5 Банк может заблокировать счет предпринимателя весьма для него неожиданно. Иногда это приводит к большим проблемам. Что нужно знать, чтобы избегать блокировок?
Кредит без отказа, платежи без задержки
Кредит без отказа, платежи без задержки

— Предприниматели наверняка знают, что блокировка, как правило, связана с тем, что операции клиента подпадают под действие закона № 115-ФЗ. Банки обязаны его исполнять.

Во-первых, надо выбирать банк, который такие болезненные проблемы решает индивидуально.

Во-вторых, имеет смысл разобраться, почему это может произойти. На сайте Райффайзенбанка (нужна гиперссылка) собраны рекомендации по базовым вопросам: какие операции должны быть, в каком объеме нужно платить налоги, о том, что сотрудников надо брать в штат, предоставлять подтверждающие документы и так далее.

Конечно, не все клиенты приходят к нам на сайт и читают эти рекомендации. Поэтому Райффайзенбанк сейчас разрабатывает систему, которая позволит клиентам получать эти рекомендации в режиме реального времени в интернет-банке и мобильном приложении для малого бизнеса.

6 Какие факторы влияют на величину процентной ставки по кредиту для бизнеса?
Кредит без отказа, платежи без задержки
Кредит без отказа, платежи без задержки
Фото автора zoe pappas: Pexels

Как мы уже рассказывали (гиперссылка на предыдущий материал), на размер процентной ставки по кредиту влияет наличие или отсутствие залога, а также срок кредитования. Если у вас есть ликвидный залог, подумайте о сроке кредитования: чем он меньше, тем ниже, по оценке банка, риск — и тем ниже процентная ставка.

Не забывайте и о шансе, который предоставляют госпрограммы. Государство всячески стимулирует развитие бизнеса и предлагает через банки несколько возможностей получить кредиты по льготным ставкам.

В частности, в Райффайзенбанке пользуется спросом программа Минэкономразвития по кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Ставка по кредиту по такой программе — не более 8,5%.

Проконсультируйтесь в вашем банке, аккредитован ли он на работу по этим программам и можете ли вы ими воспользоваться. Не исключено, что вы получите именно те условия, которые искали.

АО «Райффайзенбанк».

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