Кремль поручил губернаторам нанять на работу специалистов по соцсетям

Администрация президента рекомендовала губернаторам ввести должности ответственных за интернет-коммуникации. Они будут реагировать на жалобы жителей в интернете и оперативно реагировать на проблемы, о которых пишут в соцсетях, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

Предполагается, что в первую очередь выстроить работу с SMM и интернет-коммуникациями должны регионы, где в 2019 году пройдут губернаторские выборы. Отделы интернет-коммуникаций или помощники по SMM будут заниматься работой с соцсетями, местными блогерами, а также созданием и продвижением контента по региональной повестке.

Ответственные за интернет-коммуникацию уже появились в нескольких регионах. Рекомендуется не возлагать эти функции на пресс-секретарей, а вводить новые должности. Разрешается привлекать специалистов путем аутсорсинга.

Соцсети за губернаторов такие «помощники по интернету» вести не должны. Они будут отвечать за риски и оперативное реагирование на проблемы в соцсетях, а также отслеживать пожелания населения.

Напомним, недавно губернатор Алтайского края Виктор Томенко завел аккаунт в Instagram, который, как он утверждает, ведет самостоятельно. Вслед за ним в соцсети зарегистрировался и глава Славгорода Сергей Горбунов.