На связи. Губернатор Томенко реабилитировался в Instagram

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поблагодарил за критику постов в Instagram и рассказал, что отвечать сам сможет только на некоторые обращения и комментарии. Подписчики поздравили его с наступающими праздниками и пожаловались на некоторые проблемы.

Очередной пост Виктор Томенко выложил 22 декабря примерно в 17.00. Он сопроводил его фото не из подборки пресс-службы и текстом о том, что наконец-то появилась возможность поделиться реакцией на комментарии и обращения к нему.

Он поблагодарил за критику. Скорее всего это касается того, что предыдущие посты предположительно публиковала пресс-служба. Но он говорит, что нельзя объять необъятное, поэтому отвечать сам сможет и будет только на некоторые обращения и комментарии.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Просьбы и вопросы, которые ясно сформулированы и требуют вмешательства власти, буду передавать в министерства, управления края и администрации муниципалитетов. И потом здесь показывать итоги их проработки. Этим мне придётся загрузить своих помощников. Ещё раз всем спасибо, надеюсь на понимание. На связи.

За первые семь часов с момента размещения поста, накопилось более 70 комментариев. И чаще всего в них были жалобы и просьбы о помощи.

Бийчане просят заставить детсады работать дольше, чем до 17.30, жители барнаульской многоэтажки — приструнить кафе, которое докучает громкой музыкой почти всю рабочую неделю. В Славгороде жалуются на тарифы по отоплению, а рубцовчане просят приехать в гости, чтобы обстоятельно поговорить.

Также писали о проблемах рубок леса и задержках финансирования по программе «Молодая семья», о барнаульском планетарии, плохо закрепленных рекламных щитах, «люто скользких дорогах» Барнаула и вообще плохих дорогах края.

Виктора Томенко благодарили за открытость. Ему предложили устраивать личный прием граждан раз в месяц, а раз в год — прямую линию с жителями края.

Напомним, что губернатор Алтайского края завел свою страницу в Instagram 17 декабря. Первый пост был посвящен поездке в Тягун. За первые сутки он накопил 3 тысячи подписчиков, к концу недели из стало больше 6 тысяч.