14 февраля
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Жизнь

Крепкие ночные морозы в День всех влюбленных. Погода 14 февраля

14 феврая запомнится не только, как самый романтичный день в году, но и самый холодный. В алтайском гидрометцентре рассказали о погоде в Алтайском крае и Барнауле.

Зима, мороз. Оттепель.
Зима, мороз. Оттепель.
СС0

Погода в Алтайском крае

Температура ночью опустится до −27…−32 градусов. Преимущественно без осадков, хотя в некоторых районах возможны туман и изморозь. По востоку местами возможно чуть теплее — до −19…−24 градусов. Ожидают небольшой снег.

Днем станет существенно теплее — до −12…−17 градусов. Чуть южнее градусники покажут −6…−11 градусов.

Ветер восточный, 2−7 м/с, местами порывы могут достигать до 12 м/с.

Мороз на Алтае. Зима.
Мороз на Алтае. Зима.
Анна Зайкова, altapress.ru

Погода в Барнауле

В Барнауле ночью будет ненамного теплее — −27…−29 градусов. Днем температура поднимется до −10…−12 градусов. В утренние часы возможны изморозь и туман.

Ветер восточный, 2−7 м/с.

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