Крепкие ночные морозы в День всех влюбленных. Погода 14 февраля

Погода в Алтайском крае
Температура ночью опустится до −27…−32 градусов. Преимущественно без осадков, хотя в некоторых районах возможны туман и изморозь. По востоку местами возможно чуть теплее — до −19…−24 градусов. Ожидают небольшой снег.
Днем станет существенно теплее — до −12…−17 градусов. Чуть южнее градусники покажут −6…−11 градусов.
Ветер восточный, 2−7 м/с, местами порывы могут достигать до 12 м/с.
Погода в Барнауле
В Барнауле ночью будет ненамного теплее — −27…−29 градусов. Днем температура поднимется до −10…−12 градусов. В утренние часы возможны изморозь и туман.
Ветер восточный, 2−7 м/с.