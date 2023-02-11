Мороз и загрязнение воздуха: о погоде на выходные рассказали синоптики

Метеоусловия 11 и 12 февраля способствовуют накоплению загрязняющих веществ в воздухе Барнаула и Бийска, говорится в сообщении Алтайского Гидрометцентра.

Уровень загрязнения — повышенный.

Между тем в районах края, расположенных вдали от городов, воздух вполне способствует прогулкам даже при морозе.

Так, в Алтайском крае ночные температуры достигнут минус 33 градусов (на юге региона — до 25). А днем заметно потеплеет — до минус 18 градусов (на юге — до 11).

В Барнауле после морозной ночи — до минус 25 градусов — днем заметно потеплеет. И температура воздуха сотсавит минус 15.

В утренние часы в регионе возможен туман.

Ранее сообщалось, почему на Алтае меняется климат и наступают пустыни.