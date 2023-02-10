От -4 до -33. Погода устроит «американские горки» в Алтайском крае

В Алтайском крае ожидаются мощные перепады температур. Подробнее о погоде 11−13 февраля рассказали в региональном Гидрометцентре.

Погода в Алтайском крае 11−13 февраля

В Алтайском крае ночью 11 февраля ожидаются −28…−33, местами по югу −20…−25 градусов. Днем установятся −13…−18, местами по югу −6…−11 градусов.

Сутки пройдут преимущественно без осадков, но в некоторых районах возможен небольшой снег. Утром — изморозь и туман.

Ночью 12 февраля вероятны −17…−32, местами по востоку −23…−28 градусов. По западу может пройти снег.

В Алтайском крае ночью 13 февраля градусник покажет −13…−18, местами по северу −19…−24 градусов. Днем прогнозируют −10…−15, местами по югу −4…−9 градусов, с небольшим снегом.

Зима. Лес. СС0

Погода в Барнауле 11−13 февраля

В Барнауле ночью 11 февраля возможны −28…−30 градусов, а днем −13…−15 градусов. Обойдется преимущественно без осадков. Ветер будет восточный, 2−7 м/с.

Ночью 12 февраля ожидаются −23…−25 градусов, а днем −9…−11 градусов. Без осадков.

Ночью 13 февраля похолодает до −15…−17 градусов, а днем до −10…−12 градусов. Во второй половине дня вероятен небольшой снег.