10 февраля
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Происшествия

Барнаульской журналистке грозит девять лет колонии по делу о военных фейках

Журналистку портала RusNews Марию Пономаренко из Барнаула обвиняют в распространении фейков о российской армии. Ей грозит девять лет лишения свободы. Altapress.ru рассказывает, что известно об этом деле.

Мария Пономаренко
Мария Пономаренко
Telegram-канал RusNews
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Что известно о Марии Пономаренко?

Мария Пономаренко работала на портале RusNews, а также вела неназванный Telegram-канал более чем на 1 тыс. подписчиков.

Ранее журналистка устраивала акции против политических решений. Так в 2021 году в день Конституции 12 декабря она устроила одиночный пикет и вышла с плакатом «Россия, просыпайся».

За это ее оштрафовали на 75 тыс. рублей.

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В чем обвиняют Пономаренко?

В 2022 году Мария Пономаренко опубликовала в неназванном Telegram-канале пост, якобы в Мариуполе обстреляли драмтеатр. В отношении женщины возбудили уголовное дело.

Ее обвиняют по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Распространение недостоверных сведений об армии РФ по мотивам политической ненависти»).

Мария Пономаренко.
Мария Пономаренко.
Анна Зайкова.
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Арест Пономаренко

В апреле 2022 года Марию Пономаренко задержали в Санкт-Петербурге. Как сообщает «Коммерсантъ», суд постановил водворить ее в СИЗО. Затем журналистку этапировали в Алтайский край — по месту расследования уголовного дела.

В ноябре этого же года Пономаренко выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест.

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Состояние Пономаренко

Daily.ru сообщает, что у Марии Пономаренко ухудшилось психическое состояние из-за нахождения в камере с заклеенными окнами около двух месяцев. У нее клаустрофобия.

По информации издания, в начале сентября журналистка разбила окно в камере из-за усугубившегося истерического расстройства личности. После этого адвокат Дмитрий Шитов попросил перевести Пономаренко на домашний арест.

Наручники. Преступление. Криминал.
Наручники. Преступление. Криминал.
CC0
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Лишение свободы

Гособвинитель потребовал для Марии Пономаренко девять лет лишения свободы. Он также потребовал запретить ей на пять лет публичную деятельность в интернете.

Адвокат Марии сказал «Коммерсанту», что в ответном выступлении, которое состоится 14 февраля, защита будет настаивать на оправдании Марии Пономаренко. Журналистка должна выступить с последним словом. Затем судья огласит приговор.

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