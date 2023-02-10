Барнаульской журналистке грозит девять лет колонии по делу о военных фейках

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Что известно о Марии Пономаренко?

Мария Пономаренко работала на портале RusNews, а также вела неназванный Telegram-канал более чем на 1 тыс. подписчиков.

Ранее журналистка устраивала акции против политических решений. Так в 2021 году в день Конституции 12 декабря она устроила одиночный пикет и вышла с плакатом «Россия, просыпайся».

За это ее оштрафовали на 75 тыс. рублей.