Барнаульской журналистке грозит девять лет колонии по делу о военных фейках

Мария Пономаренко работала на портале RusNews, а также вела неназванный Telegram-канал более чем на 1 тыс. подписчиков.
Ранее журналистка устраивала акции против политических решений. Так в 2021 году в день Конституции 12 декабря она устроила одиночный пикет и вышла с плакатом «Россия, просыпайся».
За это ее оштрафовали на 75 тыс. рублей.
В 2022 году Мария Пономаренко опубликовала в неназванном Telegram-канале пост, якобы в Мариуполе обстреляли драмтеатр. В отношении женщины возбудили уголовное дело.
Ее обвиняют по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Распространение недостоверных сведений об армии РФ по мотивам политической ненависти»).
В апреле 2022 года Марию Пономаренко задержали в Санкт-Петербурге. Как сообщает «Коммерсантъ», суд постановил водворить ее в СИЗО. Затем журналистку этапировали в Алтайский край — по месту расследования уголовного дела.
В ноябре этого же года Пономаренко выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест.
Daily.ru сообщает, что у Марии Пономаренко ухудшилось психическое состояние из-за нахождения в камере с заклеенными окнами около двух месяцев. У нее клаустрофобия.
По информации издания, в начале сентября журналистка разбила окно в камере из-за усугубившегося истерического расстройства личности. После этого адвокат Дмитрий Шитов попросил перевести Пономаренко на домашний арест.
Гособвинитель потребовал для Марии Пономаренко девять лет лишения свободы. Он также потребовал запретить ей на пять лет публичную деятельность в интернете.
Адвокат Марии сказал «Коммерсанту», что в ответном выступлении, которое состоится 14 февраля, защита будет настаивать на оправдании Марии Пономаренко. Журналистка должна выступить с последним словом. Затем судья огласит приговор.