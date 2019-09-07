«Крепни, процветай»: что пожелали Барнаулу первые лица города и края

7 сентября столица Алтайского края отмечает День рождения. Барнаулу исполнилось 289 лет. С Днем города барнаульцев официально поздравили губернатор Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко, а также коллектив администрации и гордумы. Губернатор также не забыл и Бийск, отмечающий 310 лет.

Поздравление от главы региона и спикера парламента оказалось совместным. Его опубликовали сайты края и города. Первые лица вспомнили «богатую и самобытную историю» краевого центра, его мастеров-основателей, купеческие династии, барнаульцев, прославлявших город на фронтах войны и в период освоения целины.

Уверены: трудолюбие и ответственное отношение барнаульцев к родному городу станут залогом дальнейшего социально-экономического развития краевого центра.

Томенко и Романенко пожелали Барнаулу расти, крепнуть и процветать.

В своем Instagram Виктор Томенко написал более трогательное поздравление, не забыв и Бийск, который также празднует День города. Сопроводил пост губернатор своей фотографией и видами Барнаула и наукограда.

«Оба города, Бийск и Барнаул, любимы нами и занимают важное место в жизни региона, а во многом задают ритм жизни всего края. В Барнаул и Бийск устремляются на учебу студенты, здесь расположены центры научной и культурной жизни, сосредоточено промышленное ядро региона и берут начало многие проекты, которые реализуются на территории всего края. Уверен, впереди у Барнаула и Бийска — немало интересных и ярких событий. Желаю всем стабильности и процветания. А всем нам, жителям и гостям Алтайского края, желаю любить свою малую родину и никогда о ней не забывать. Потому что, как говорил наш земляк Василий Макарович Шукшин: «Что-то остается в нас от родины такое, что живет в нас всю жизнь».

Примерно о том же упомянул в поздравлении тандем гордумы и мэрии, но подчеркнули, что Барнаул «живет и развивается благодаря горожанам, которые своим трудом, талантом, энергией вносят неоценимый вклад в укрепление материального и интеллектуального потенциала краевой столицы, способствуют динамичному движению вперёд».

Особые слова признательности передали ветеранам, «заложившим прочный фундамент сегодняшнего благополучия».