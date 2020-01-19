Крещение Господне 2020: что нельзя делать в праздник и обязательно ли купаться в проруби

Крещение Господне — важный христианский праздник. Православные отмечают его ежегодно 19 января. В этот день в церквях освящают воду, многие верующие по традиции купаются в освященной проруби. Обязательно ли купаться в ледяной воде, в чем суть праздника и что нельзя делать в Крещение Господне — в материале altapress.ru.

Что за праздник Крещение Господне

19 января верующие вспоминают событие, описанное в Евангелии: как пророк Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в водах реки Иордан. Согласно христианскому вероучению, Христос — сын Божий, поэтому праздник и называется «Крещение Господне».

Крещение относится в двунадесятым праздникам: это значит, он оно связано с земной жизнью Иисуса Христа или Богородицы.

Согласно Евангелию, во время крещения на Иисуса Христа с небес сошел Дух Святой в облике голубя, а голос с неба назвал его сыном. Так людям явилась Святая Троица: голос — Бог Отец, Иисус Христос — Бог Сын, голубь — Бог Дух Святой. Поэтому праздник Крещение Господне по-другому называют Богоявление.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года. Олег Богданов

Крещение Господне 2020: что нельзя делать в праздник

В праздник Крещение Господне по церковным правилам нельзя гадать, проводить оккультные и магические обряды, а также увлекаться приметами. Православное учение не одобряет подобные практики.

Ни в коем случае нельзя пить алкоголь, если вы хотите искупать в проруби. Во-первых, это опасно для жизни и здоровья, а во-вторых, категорически не соответствует православной традиции.

На Крещение Господне ограничений в еде нет. Строгий пост верующие соблюдают накануне праздника, в Крещенский Сочельник.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года. Олег Богданов

Наконец, нельзя купаться в проруби людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, эпилепсией, заболеваниями нервной и эндокринной систем (в том числе сахарным диабетом), заболеваниями лор-органов (бронхиальной астмой или бронхитом), а также в период острых инфекций.

Не стоит думать, что троекратное (или любое другое) погружение в прорубь на Крещение смывает грехи. Это не так. Купание на Крещение — не религиозный обряд, а народная традиция, которая в принципе не является обязательной и грехи не очищает.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года. Олег Богданов

Правда ли , что вся вода на Крещение становится святой

На этот вопрос однозначно ответить не получится. Существует несколько мнений, становится ли вся вода святой на Крещение.

Согласно одному из них, освященной становится только та вода, которую с молитвами освятили в церкви или на реке. Вода в водопроводе не становится святой. Однако есть и второе — что в любой момент Крещения вода святая везде.