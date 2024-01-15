Креще́ние Госпо́дне или Богоявление — христианский праздник, установленный в честь события евангельской истории: крещения Иисуса Христа Иоанном Крестителем. Во время крещения на Иисуса сошёл Святой Дух. О том, что обязательно нужно сделать в этот день, расскажет altapress.ru .

История праздника

Согласно Евангелию, пророк Иоанн Предтеча пришел на реку Иордан после странствий по пустыне. Там он начал рассказывать народу о покаянии, рассказал про крещение для оставления грехов и начал крестить людей в водах.

Иисус также пришел к водам реки Иордан и попросил Иоанна крестить его. После крещения на Иисуса снизошел Святой Дух в виде голубя.

Также считается, что в этом событии людям была явлена Святая Троица: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой.

Традиции

Утро праздника принято начинать с посещения церкви и участия в Божественной литургии. Перед этим в Крещенский Сочельник соблюдают пост.

Также распространена традиция окунаться в прорубь на Крещение. Это не церковный обряд, но священнослужители ему не препятствуют. Купания проходят в ночь с 18 на 19 января.

Главная традиция праздника Крещение Господне — освящение воды в храмах и на водоемах. Это делают накануне — 18 января и в день Богоявления — 19 января. Крещенская вода считается святыней, исцеляющей душу и тело. Пить ее можно в течение всего года.

19 января считается подходящим днем для предложения руки и сердца. Христиане верят, что этот союз будет благословлен небесами.

Что нельзя делать

Гадать в день Крещения и накануне — не рекомендуют священнослужители.

Желать зла другому человеку, руководствоваться дурными намерениями, ругаться с окружением, отказывать просящему в помощи.

Выполнять тяжелую физическую работу.

Плакать — в слезах может пройти весь предстоящий год.

Народные приметы 19 января

Снегопад сулит богатый урожай пшеницы.

Если на Сочельник или Крещение приходится полнолуние — стоит ждать весеннего половодья.

Ясная и морозная погода — к сухому и жаркому лету.

Ночное небо усыпано звездами — осенью уродится много грибов.

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