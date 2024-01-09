Суженый-ряженый, явись ко мне наряженный. Что такое Святки и можно ли гадать на них

Традиции и обычаи
На Святки принято ходить в гости и обмениваться подарками. Также в это время нужно помогать бедным.
Молодежь и дети колядуют — ходят по домам и поздравляют хозяев с Рождеством Христовым, поют песни и рассказывают стихотворения. А если колядующие пришли к вам, им обязательно нужно дать угощения.
Также до нашего времени дошла традиция проводить концерты духовной музыки в дни Святок.
Запреты
- Уборка дома и рукоделие — запрещена любая ручная работа, поскольку это может привести к потере зрения и отсутствию достатка в семье.
- Ссоры и конфликты — на Святки желательно не ругаться с близкими, чтобы не навлечь неприятности на них и на себя.
- Бракосочетание и помолвка — заключение брака в этот период влечет за собой к неудачное супружество.
- Займы — могут привести к финансовым трудностям на протяжении года.
- Отказ в помощи — добрые дела, сделанные от чистого сердца, помогут искупить собственные грехи.
- Употребление алкоголя и переедание — злоупотребление ведет к неприятным для здоровья последствиям.
Также известно, что православные традиции празднования Святок не предполагают гадания. Это пережитки языческих обрядов, которые не имеют к праздникам никакого отношения.
Важные даты
6 января — Рождественский Сочельник.
7 января — Рождество. В этот день принято посещать храм и устраивать пышный праздничный стол.
13 января — Щедрый вечер. Время для приготовления мясных блюд, символизирующих изобилие.
14 января — Старый Новый год.
18 января — Крещенский Сочельник. В этот день нужно окунуться в прорубь и запастись водой.
19 января — Крещение Господне. День, когда особенно важно избегать ссор и тяжелой работы.
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