Крещение 2020: какого числа купаются в проруби

История и суть праздника Крещение Господне
Крещение Господне — православный праздник. Он относится к двунадесятым (то есть связанным с земной жизнью Иисуса Христа и Богородицы). 19 января верующие вспоминают, как Иисус Христос принял крещение в водах реки Иордан.
Второе название праздника — Богоявление — связано с чудом, которое произошло во время Крещения Господня. В Евангелии сказано, что на Иисуса Христа с небес сошел Дух Святой в облике голубя, а голос с неба назвал его сыном.
Так людям была явлена Святая Троица: голос — Бог Отец, Иисус Христос — Бог Сын, голубь — Бог Дух Святой.
Крещенские традиции
Накануне праздника, в Сочельник (18 января), в православных церквях служат особую службу, которую совершают всего несколько раз в год. Кроме того, в Крещенский Сочельник освящают воду, которую верующие бережно хранят и понемногу пьют в течение года.
19 января верующие посещаются праздничное богослужение. В праздник Крещения в храмах тоже освящают воду.
Многие люди купаются в освященной проруби.
Это не церковный обряд, а народная традиция, поэтому купание в проруби на Крещение не является обязательным. Более того: вопреки популярному мнению, погружение в купель не смывает грехов.
Врачи предупреждают: нельзя купаться на Крещение в проруби людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, эпилепсией, заболеваниями нервной и эндокринной систем (в том числе сахарным диабетом), заболеваниями лор-органов (бронхиальной астмой или бронхитом), а также в период острых инфекций.