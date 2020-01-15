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Жизнь

Крещение 2020: какого числа купаются в проруби

В России принято купаться в проруби в православный праздник Крещение Господне — 19 января. В этот день после церковной службы верующие совершают крестные ходы к рекам и озерам и купаются в ледяных купелях. Подробнее о смысле и традициях Крещения — в материале altapress.ru.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
Олег Богданов

История и суть праздника Крещение Господне

Крещение Господне — православный праздник. Он относится к двунадесятым (то есть связанным с земной жизнью Иисуса Христа и Богородицы). 19 января верующие вспоминают, как Иисус Христос принял крещение в водах реки Иордан.

Второе название праздника — Богоявление — связано с чудом, которое произошло во время Крещения Господня. В Евангелии сказано, что на Иисуса Христа с небес сошел Дух Святой в облике голубя, а голос с неба назвал его сыном.

Так людям была явлена Святая Троица: голос — Бог Отец, Иисус Христос — Бог Сын, голубь — Бог Дух Святой.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
Олег Богданов

Крещенские традиции

Накануне праздника, в Сочельник (18 января), в православных церквях служат особую службу, которую совершают всего несколько раз в год. Кроме того, в Крещенский Сочельник освящают воду, которую верующие бережно хранят и понемногу пьют в течение года.

19 января верующие посещаются праздничное богослужение. В праздник Крещения в храмах тоже освящают воду.

Многие люди купаются в освященной проруби.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
Олег Богданов

Это не церковный обряд, а народная традиция, поэтому купание в проруби на Крещение не является обязательным. Более того: вопреки популярному мнению, погружение в купель не смывает грехов.

Врачи предупреждают: нельзя купаться на Крещение в проруби людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, эпилепсией, заболеваниями нервной и эндокринной систем (в том числе сахарным диабетом), заболеваниями лор-органов (бронхиальной астмой или бронхитом), а также в период острых инфекций.

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