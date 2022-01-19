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Жизнь

Крещение-2022. Теплые поздравления в прозе, стихах и смс

Крещение празднуют 19 января. Altapress.ru сделал подборку светлых и теплых поздравлений в прозе, стихах и смс.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
Олег Богданов

Поздравления с Крещением-2022 в прозе

В день Крещения Господня желаю душевной чистоты, светлых мыслей и праведных поступков. Пусть праздник принесет счастье и достаток, пусть все будут счастливы и здоровы!

С Крещением! Пусть этот праздник принесет духовную чистоту, тепло и свет в душе, крепкое здоровье и веру!

Поздравляю с Крещением и искренне желаю добрых знаков свыше, славных дней, крепчайшего здоровья и благодати, неугасаемой веры, великих надежд, истинного счастья и любви настоящей.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
Олег Богданов

Поздравления с Крещением-2022 в стихах

В Крещение
Я вас поздравляю,
Чтоб были здоровы,
Конечно, вам желаю!

Печали и невзгоды
Пусть точно обойдут,
А беды и болезни
Из жизни исчезнут!

Удача и добро
Пусть в домике живут,
А с ними еще вместе
Покой и уют!

Пусть вода крещенская
Вам здоровье даст
И за все хорошее
Пусть Господь воздаст.

Укрепляйтесь верою,
Верьте в Божью волю,
Пусть пошлет вам легкую,
Радостную долю.

С праздником Крещения,
Счастья и добра
И, конечно, чистого,
Божьего тепла.

В день Крещения Христова,
Поздравляю с праздником,
Счастья вам, друзья, большого,
Светлой жизни, радостной!

Пусть очистится душа
От обид, печали, злости,
Пусть все будет хорошо,
Все плохое с себя сбросьте.

Пусть дарует вам Христос
Милость, доброту, прощенье,
Ласку, нежность и тепло,
Свое благословленье!

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
Олег Богданов

Поздравления с Крещением-2022 в смс

С Крещением
Сердечно поздравляю.
Любовь пусть в дом приходит,
Надежда окрыляет.

Пусть вера греет душу,
И мысли очищаются.
Жизнь станет пускай лучше,
Желанья пусть сбываются.

Пускай Крещение
Наполнено будет добром,
Настанет души очищение,
Чистым пусть будет твой дом!

Желаю достатка, уюта,
Любви, крепкой дружбы, тепла,
Чтоб каждая в жизни минута
Счастливой и светлой была!

Вам желаю я в Крещение
От дурного избавления.
Пусть Господь вас защитит,
А в душе лишь мир царит.

Со святой водой печали
И несчастья все уйдут.
Счастье, крепкое здоровье
Навсегда в ваш дом придут!

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