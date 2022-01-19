Крещение-2022. Теплые поздравления в прозе, стихах и смс

В Крещение

Я вас поздравляю,

Чтоб были здоровы,

Конечно, вам желаю!



Печали и невзгоды

Пусть точно обойдут,

А беды и болезни

Из жизни исчезнут!



Удача и добро

Пусть в домике живут,

А с ними еще вместе

Покой и уют!

Пусть вода крещенская

Вам здоровье даст

И за все хорошее

Пусть Господь воздаст.



Укрепляйтесь верою,

Верьте в Божью волю,

Пусть пошлет вам легкую,

Радостную долю.



С праздником Крещения,

Счастья и добра

И, конечно, чистого,

Божьего тепла.