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Жизнь

Крещенские купания отменили в российском городе

Власти Перми не будут организовывать места для купания на городских водоемах в Крещение, 19 января.

Владимир Путин, Крещение-2021.
Владимир Путин, Крещение-2021.
kremlin.ru.

Такое решение принято в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в регионе из-за коронавируса, сообщается в официальном пресс-релизе на сайте администрации города.

В адрес Пермской епархии прозвучала просьба исключить скопления людей и соблюдать санитарные требования.

В Пермском крае действие ограничительных мер продлено до 31 января, указывает bfm.ru.

В прошлом году пермяки также не смогли окунуться в крещенские купели из-за антиковидных ограничений. В прошлом году президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях в Подмосковье утром, сообщал Кремль.

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