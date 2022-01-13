Крещенские купания отменили в российском городе

Такое решение принято в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в регионе из-за коронавируса, сообщается в официальном пресс-релизе на сайте администрации города.
В адрес Пермской епархии прозвучала просьба исключить скопления людей и соблюдать санитарные требования.
В Пермском крае действие ограничительных мер продлено до 31 января, указывает bfm.ru.
В прошлом году пермяки также не смогли окунуться в крещенские купели из-за антиковидных ограничений. В прошлом году президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях в Подмосковье утром, сообщал Кремль.