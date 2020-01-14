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14 января -12°C

Крещенские морозы: какая погода будет в Алтайском крае в день народных зимних купаний

Прогноз, согласно которому крещенские морозы обойдут стороной Алтайский край, вероятнее всего, действительно сбудется.

Крещение в Барнауле 19 января 2019 года.
Крещение в Барнауле 19 января 2019 года.
Анна Зайкова.

Ранее altapress.ru в региональном Гидрометцентре рассказали, что серьезного похолодания к 19 января, когда верующие празднуют Крещение Господне, не ожидается.

По уточненной информации, неблагоприятные погодные явления в Алтайском крае прогнозируются на вторую половину дня 17 и сутки 18 января, однако они не будут связаны с морозами.

По словам начальника отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмилы Сырых, в связи с прохождением атмосферных фронтов северного циклона, 17 и 18 января в крае усилится ветер. При порывах его скорость будет достигать 24 метров в секунду. Также ожидаются снегопады и метели.

Ночные температуры составят −8…−15 градусов, днем будет −2…−8 градусов.

Крещение в Барнауле.
Крещение в Барнауле.
altapress.ru

Какая погода будет на Крещение

Что касается погоды непосредственно 19 января, то в ночь на Крещение температуры воздуха в регионе составят −8…−15 градусов, при прояснениях может похолодать до -20 градусов.

Днем будет −5…−10 градусов. Ветер в регионе станет слабее, хотя местами возможны порывы до 18 метров в секунду.

Таким образом, погода в этот день будет достаточно привычной для сибиряков. Если же говорить о похолодании, то оно ожидается уже в третьей декаде января.

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