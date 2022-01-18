Крещенские морозы придут в Алтайский край в режиме «лайт»

Период похолодания начался в Алтайском крае после плюсовой температуры . При этом говорить о том, что в регион пришли крещенские морозы в привычном для сибиряков понимании, судя по всему, не приходится.

По информации алтайского Гидрометцентра, днем во вторник, 18 января, в крае будет −4…−9 градусов. В ночь на среду, 19 января, когда отмечается Крещение, в регионе похолодает до −17…−22 градусов.

Днем 19 января температура воздуха составит −9…−14 градусов, местами в предгорьях будет до -4 градусов.

При этом в крае будет преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица.

Небольшой снег, но преимущественно по югу края, синоптики прогнозируют 20 января. Температура воздуха в четверг в дневное время составит −10…−15 градусов, по югу до -5 градусов.