Крещенскую купель и крестный ход отменили в Змеиногорске из-за бури

Из-за разыгравшейся непогоды в Змеиногорске решили не устраивать Крещенскую купель, пишет « Змеиногорский вестник ».

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.

Издание отмечает, что принято решение не устраивать крестный ход и Крещенскую купель на Нагорном пруду в Змеиногорске.

В праздник 19 января с 9 часов начнется праздничная торжественная литургия и второе освящение воды в Храме Преображения Господня.

Сегодня, 18 января, прошли службы и водосвятие. В 16 часов началась всенощная.

Ранее ГУ МЧС по Алтайскому краю опубликовало список специально оборудованных купелей для купания на Крещение. Нагорный пруд — единственное разрешенное место в Змеиногорском районе.