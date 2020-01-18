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Жизнь

Крещенскую купель и крестный ход отменили в Змеиногорске из-за бури

Из-за разыгравшейся непогоды в Змеиногорске решили не устраивать Крещенскую купель, пишет «Змеиногорский вестник».

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
Олег Богданов

Издание отмечает, что принято решение не устраивать крестный ход и Крещенскую купель на Нагорном пруду в Змеиногорске.

В праздник 19 января с 9 часов начнется праздничная торжественная литургия и второе освящение воды в Храме Преображения Господня.

Сегодня, 18 января, прошли службы и водосвятие. В 16 часов началась всенощная.

Ранее ГУ МЧС по Алтайскому краю опубликовало список специально оборудованных купелей для купания на Крещение. Нагорный пруд — единственное разрешенное место в Змеиногорском районе.

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