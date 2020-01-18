Крещенскую купель и крестный ход отменили в Змеиногорске из-за бури

Издание отмечает, что принято решение не устраивать крестный ход и Крещенскую купель на Нагорном пруду в Змеиногорске.
В праздник 19 января с 9 часов начнется праздничная торжественная литургия и второе освящение воды в Храме Преображения Господня.
Сегодня, 18 января, прошли службы и водосвятие. В 16 часов началась всенощная.
Ранее ГУ МЧС по Алтайскому краю опубликовало список специально оборудованных купелей для купания на Крещение. Нагорный пруд — единственное разрешенное место в Змеиногорском районе.