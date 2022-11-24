Криминальный ролик. Жительницу Барнаула оштрафовали за экстремистское видео 11-летней давности

За видеоролик, размещенный на страничке в соцсети «ВКонтакте» в 2011 году, жительницу Барнаула оштрафовали в 2022-м. Попытки оспорить решение о штрафе оказались безуспешными: после размещения ролик признали экстремистским, а распространение таких материалов запрещено. Altapress.ru разбирался, как правоохранители находят старые материалы и почему не получается оспорить судебные решения.

Как обнаружили старый видеоролик

На страничке Маргариты К. видеоролик «Припомним жуликам и ворам их Манифест-2002» появился давненько: 24 ноября 2011 года. Точно известно даже время размещения: 1:45.

А в июне 2013 года его включили в федеральный список экстремистских материалов под № 2066 (по решению Кировского райсуда Новосибирска).

И вот 11 лет спустя, 10 августа 2022 года, видео обнаружил сотрудник УФСБ в ходе оперативно-розыскного мероприятия. Он зафиксировал факт распространения экстремистских материалов. Протокол об этом составил сотрудник полиции, а суд пришел к выводу: правонарушение по статье 20.29 КоАП налицо.

Суд. Судебный процесс. unsplash.com

Какие аргументы приводили владельцы аккаунтов

Надо сказать, что в суде девушка вину не признала. Она утверждала: об этом видео впервые услышала от полицейского, и злосчастный ролик у себя на странице не размещала — ведь пользовалась она соцсетью только в 2008—2009 годах.

За это время ее страницу не раз взламывали. К тому же она часто заходила в соцсеть через интернет-кафе и могла оставить страничку открытой — а этим вполне способны были воспользоваться другие люди.

Между прочим, штраф за этот же ролик, найденный тоже сотрудником ФСБ, еще летом суд «выписал» барнаульцу Ивану Б. Он, правда, не отрицал, что разместил ролик в далеком 2012 году.

Но, во-первых, полагал: его страница ограничена для использования. Во-вторых, не мог же он предвидеть, размещая ролик, что его признают экстремистским.

«ВКонтакте». СС0

Ну, а в-третьих, за 10 лет ролик посмотрели всего четыре человека. О себе Иван сказал, что ведет исключительно законопослушный образ жизни.

Почему судьи так категоричны

Но какие бы аргументы в свое оправдание ни приводили пользователи соцсети, у судов своя логика.

Материал признан судом экстремистским? Признан. Включен в федеральный список экстремистских материалов? Включен. Размещен на страничке? Размещен. Доступ к ней свободный? Свободный.

Значит, владелец странички допустил массовое распространение экстремистских материалов. А на территории России это запрещено.

Суд. Pixabay.com

Все остальные разъяснения судей — уже детали. Так, утверждение о возможном взломе странички они сочли бездоказательным.

Ведь есть пользовательское соглашение, по которому владелец аккаунта обязан информировать соцсеть о несанкционированном доступе к аккаунту.

Маргарите К. судья попенял и на то, что она «не проявила критичность в выборе своего поста (публикации)» и не удалила его после признания экстремистским.

В обоих случаях краевой суд полностью поддержал позицию районного. Обоих барнаульцев оштрафовали на 1 тыс. рублей. И это минимально возможное наказание: штраф может составить 1−3 тыс. рублей, административный арест — до 15 суток.

За еще одно размещение запрещенного материала в течение года после суда можно схлопотать уголовное дело и лишение свободы на 2−5 лет.

Суд. Pixabay.com

Сколько дел было за год

Вообще же административных дел об экстремистских материалах в соцсетях в 2022 году было мало — намного меньше, чем по другой резонансной статье: о дискредитации Вооруженных Сил РФ (статья 20.3.3 КоАП).

По крайней мере, до Алтайского краевого суда дошло только два дела за материалы. И семь — о дискредитации. Что характерно: ни в том, ни в другом случае краевой суд не отменил ни одного решения, вынесенного предыдущей инстанцией.

Штрафы в делах о дискредитации тоже «выписали» минимальные: 30 тыс. рублей — гражданам и 300 тыс. — юрлицу. Нарушителей наказали за плакаты, фото и пост в соцсети, неправильный призыв в рекламном объявлении. И даже за грустный эмоджи под публикацией о наказании за дискредитацию армии.

В федеральном списке экстремистских материалов сегодня более 5 тыс. позиций. Узнать, что в нем, можно на сайте Минюста.