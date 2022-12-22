Крышесносный ветер. Сильные снежные заносы будут в Алтайском крае 22 декабря

Погода в Алтайском крае 22 декабря
Как сообщают синоптики, днем в крае температура будет −4…−9 гр., по западу местами −12…−17 градусов, с похолоданием в течение дня.
На дорогах местами снежные заносы, метели, в некоторых районах пройдет снег.
Ветер западный 9−14 м/с, местами порывы 15−20 м/с, по югу и востоку местами порывы 25−28 м/с.
Погода в Барнауле 22 декабря
Днем будет −7…−9 градусов. Пройдет небольшой снег, на дорогах метель.
Ветер западный 9−14 м/с, в первой половине дня порывы 15−20 м/с.
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