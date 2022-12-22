22 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Крышесносный ветер. Сильные снежные заносы будут в Алтайском крае 22 декабря

Сильный ветер пришел в Алтайский край — в связи с этим в регионе объявили штормовое предупреждение.

Погода в Алтайском крае 22 декабря

Как сообщают синоптики, днем в крае температура будет −4…−9 гр., по западу местами −12…−17 градусов, с похолоданием в течение дня.

На дорогах местами снежные заносы, метели, в некоторых районах пройдет снег.

Ветер западный 9−14 м/с, местами порывы 15−20 м/с, по югу и востоку местами порывы 25−28 м/с.

Погода в Барнауле 22 декабря

Днем будет −7…−9 градусов. Пройдет небольшой снег, на дорогах метель.

Ветер западный 9−14 м/с, в первой половине дня порывы 15−20 м/с.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость