Криштиану Роналду обвиняют в изнасиловании, которое произошло 9 лет назад

По словам Майорги, инцидент произошел девять лет назад в Лас-Вегасе: Криштиану Роналду, в ту пору игрок мадридского «Реала», изнасиловал ее в отеле и заплатил 375 тысяч долларов, чтобы она молчала о случившемся. Согласно материалам юристов, на которые опирается издание Spiegel, сам футболист отрицает факт изнасилования, но не отрицает, что девушка ответила ему отказом.
Публичных комментариев по этому поводу Криштиану Роналду не давал. Сейчас футболист состоит в отношениях с испанской моделью Джорджиной Родригес, в прошлом году у пары родилась дочь.