Кристина Асмус поделилась фото топлес в лепестках роз

Российская актриса Кристина Асмус отдыхает на Мальдивах, откуда выкладывает в Instagram отпускные фото себя и своей дочери. На одном из последних снимков она сидит топлес в ванне в лепестках роз спиной к камере.

Асмус прокомментировала фото очень коротко — «дзен».

На Мальдивах актриса отдыхает без своего мужа — Гарика Харламова.

Подписчики отметили ее тонкую талию и стройностью. Некоторые посоветовали ей побольше есть, а вот мужа ее — не кормить.

Кристина Асмус и раньше не стеснялась выставлять довольно откровенные фото в соцсетях. Прежде она позировала в нижнем белье и купальниках. Да и топлес ее на фото уже видели.

При этом актриса всегда не теряла чувства юмора и умудрялась потроллить подписчиков. Так недавно она поставила к своей фотографии в кружевном белье 30 хештегов, как бы предсказав будущие комментарии.