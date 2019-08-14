Кристина Асмус поделилась фото топлес в лепестках роз

Асмус прокомментировала фото очень коротко — «дзен».
На Мальдивах актриса отдыхает без своего мужа — Гарика Харламова.
Подписчики отметили ее тонкую талию и стройностью. Некоторые посоветовали ей побольше есть, а вот мужа ее — не кормить.
Кристина Асмус и раньше не стеснялась выставлять довольно откровенные фото в соцсетях. Прежде она позировала в нижнем белье и купальниках. Да и топлес ее на фото уже видели.
При этом актриса всегда не теряла чувства юмора и умудрялась потроллить подписчиков. Так недавно она поставила к своей фотографии в кружевном белье 30 хештегов, как бы предсказав будущие комментарии.