15 июля
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Жизнь

Крошки аисты, открытый пляж и новенькие автобусы. 10 хороших новостей июля в Алтайском крае

Altapress.ru рассказывает, что произошло у пары алтайских черных аистов, какие автобусы теперь будут ездить по Барнаулу, где можно найти шикарные грибы и вкусные ягоды и куда сходить искупаться, если вентилятор не спасает.

У черного аиста вылупилось потомство.
У черного аиста вылупилось потомство.
Алексей Эбель.

В алтайском онкодиспансере появятся специальные тренажерные залы и зона психологической разгрузки. На новое отделение реабилитации потратят более 40 млн рублей.

Онкологический диспансер.
Онкологический диспансер.
Анна Зайкова.

Барнаульский экоотряд «Рысь» собрал более 200 мешков мусора на Ковше. Следующая акция пройдет в Ленинском районе. В администрации города надеются, что барнаульцы из уважения к чужому труду перестанут загрязнять водоемы.

Городской экоотряд «Рысь» очистил Ковш.
Городской экоотряд «Рысь» очистил Ковш.
barnaul.org

Два новых автобуса вышли в Барнауле на маршрут №35. На очереди — №53. По словам гендиректора компании-перевозчика «Евробус-плюс» Романа Арапова, на новый транспорт компания потратила около 45 млн рублей. В нем есть камеры заднего вида, видеонаблюдение в салоне и автоматическая система пожаротушения.

Новые большие автобусы в Барнауле.
Новые большие автобусы в Барнауле.
barnaul.press

В Барнауле отреставрируют универмаг «Красный». Заказ на реставрацию появился на сайте Госзакупок, на сумму 2, 2 млн рублей.

Торговый дом купца И. И. Полякова.
Торговый дом купца И. И. Полякова.
barnaulheritage.ru

Подписчики сообщества «Грибы и грибники Алтайского края» добывают лисички, маслята и ягоды ведрами. Чернику собирают в Тальменском районе, маслята и лисички находят в Троицком, Тальменском и Павловском, а также за селом Светлое.

Грибники отмечают, что этот год богат на лесную и полевую ягоду — в особенности на землянику.

Грибы.
Грибы.
«Грибы и грибники Алтайского края»
Ягоды.
Ягоды.
«Грибы и грибники Алтайского края»

Алтайские ребята, которые выросли на деревенских продуктах, открыли кооператив с фермерской едой. Теперь у них есть свои поля с арбузами и дынями, мясное производство, сыроделие и не только. В 2023 году проект "Ферма Ремесло" планирует увеличить число участников: ждут поставщиков свежей рыбы, меда и даже натуральной косметики.

Ника Елисеева. Кооператив &quot;Ферма Ремесло&quot;.
Ника Елисеева. Кооператив "Ферма Ремесло".
Кооператив "Ферма Ремесло"

В Барнауле открылась выставка "Сибирь — XIII". В первую же неделю ее посетили около 10 тыс. человек. Выставка будет работать до 28 июля в "Титов Арене", с 11:00 до 19:00, без выходных. Гостей ждут занимательные экскурсии и мастер-классы.

Выставка &quot;Сибирь ХIII&quot;.
Выставка "Сибирь ХIII".
Дарья Беркетова

Алтайский ученый Павел Пивень разработал ракету, способную разгонять облака с градом и даже "активировать" облако в нужном месте, чтобы потушить лесной пожар. Раньше в России уже вели разработки таких ракет, но проект признали неудачным и заморозили. Павел Пивень доработал идею и она вошла в сотню лучших на форуме "Сильные идеи для нового времени".

Град в Бийске.
Град в Бийске.
"ЧП Бийск"

Городской пляж на острове Помазкин в Барнауле открыли, как только уровень воды в Оби стабилизировался. На пляже обустроили парковки, привели в порядок подъездные дороги и организовали спасательный пост.

Открытие городского пляжа на острове Помазкин в Барнауле. 29 июня 2019 год
Открытие городского пляжа на острове Помазкин в Барнауле. 29 июня 2019 год
Ирина Пергаева

Черные аисты в «Обском» заказнике в Усть-Пристанском районе стали родителями, и теперь полностью заняты птенцами. Первое яйцо у птиц появилось раньше обычного и был серьезный риск, что потомство не выживет из-за ночных температур и отсутствия корма. Но, к счастью, все обошлось.

Черный аист с птенцом.
Черный аист с птенцом.
Алексей Эбель
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