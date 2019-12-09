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Жизнь

Кровь пошла изо рта: в США умер 21-летний рэпер Juice Wrld

В воскресенье, 8 декабря в Чикаго умер американский рэпер Juice Wrld. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на TMZ. Певцу было всего 21 год.

Рэпер Juice Wrld
Рэпер Juice Wrld
www.instagram.com/juicewrld999/

Сообщается, что исполнителю стало плохо в аэропорту вскоре после прилета из Лос-Анджелеса. У Juice Wrld изо рта пошла кровь. Врачи доставили его в больницу, но спасти не смогли.

Точная причина смерти известного певца пока не известна.

За свою карьеру Juice Wrld выпустил два микстейпа и два студийных альбома. Его дебютный диск 2018 года «Goodbye & Good Riddance» занял четвертое место в хит-параде США, а следующая пластинка «Death Race for Love» стала лидером чарта. На премии Billboard 2019 года рэпера удостоили приза в номинации «Лучший новый артист».

В феврале 2019 года умер известный российский рэпер «нулевых» Децл. Концертный директор исполнителя сообщил, что у Кирилла Толмацкого (настоящее имя певца) остановилось сердце спустя полчаса после концерта.

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