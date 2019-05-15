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Жизнь

Круг в 13 минут. Сибиряки предаются любовным утехам на колесе обозрения

В одном из популярных приложений для мам жительницы Кузбасса обсудили самые необычные места для секса. Одна из сибирячек рассказала о тонированной кабинке на колесе обозрения, которая как раз подходит для любовных утех, пишет novokuznetsk.ru.

Колесо обозрения.
Колесо обозрения.
CC0

Одна из жительниц Нивокузнецка призналась, что она с молодых человеком использовали новое колесо обозрения для страстных утех. По ее словам, в кабинке убираются после каждого посетителя, а к тому же она с тонированными стеклами.

Как выяснило издание, попасть в эту кабину один человек может за 250 рублей, а билет в обычную стоит 200 рублей. Колесо делает полный круг примерно за 13 минут.

К моменту открытия колеса обозрения в июле 2018 года во всех кабинах стекла были прозрачными.

«Идея о тонировке возникла позднее, через несколько месяцев. Как отметил один из работников аттракциона, особенная кабина действительно пользуется спросом среди пар», — пишет издание.

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