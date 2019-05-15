Круг в 13 минут. Сибиряки предаются любовным утехам на колесе обозрения

Одна из жительниц Нивокузнецка призналась, что она с молодых человеком использовали новое колесо обозрения для страстных утех. По ее словам, в кабинке убираются после каждого посетителя, а к тому же она с тонированными стеклами.
Как выяснило издание, попасть в эту кабину один человек может за 250 рублей, а билет в обычную стоит 200 рублей. Колесо делает полный круг примерно за 13 минут.
К моменту открытия колеса обозрения в июле 2018 года во всех кабинах стекла были прозрачными.
«Идея о тонировке возникла позднее, через несколько месяцев. Как отметил один из работников аттракциона, особенная кабина действительно пользуется спросом среди пар», — пишет издание.