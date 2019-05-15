Круг в 13 минут. Сибиряки предаются любовным утехам на колесе обозрения

В одном из популярных приложений для мам жительницы Кузбасса обсудили самые необычные места для секса. Одна из сибирячек рассказала о тонированной кабинке на колесе обозрения, которая как раз подходит для любовных утех, пишет novokuznetsk.ru.

Одна из жительниц Нивокузнецка призналась, что она с молодых человеком использовали новое колесо обозрения для страстных утех. По ее словам, в кабинке убираются после каждого посетителя, а к тому же она с тонированными стеклами.

Как выяснило издание, попасть в эту кабину один человек может за 250 рублей, а билет в обычную стоит 200 рублей. Колесо делает полный круг примерно за 13 минут.

К моменту открытия колеса обозрения в июле 2018 года во всех кабинах стекла были прозрачными.