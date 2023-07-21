Крупный, как горох. Град обрушился на жителей Барнаула

В некоторых районах Барнаул прошел дождь с крупным градом. Люди поделились фото и видео в Telegram-канале "В курсе 22".

Жители Барнаула рассказали, что град прошел в Ленинском и Октябрьском районах. По размерам льдинки напоминают горох.

После продолжительной жары некоторые из барнаульцев обрадовались непогоде. Хотя водители переживают о сохранности своих автомобилей.

Так один из очевидцев града пожаловался, что лед сколол краску на капоте в двух местах.

Напоминаем, что в Алтайском крае прогнозируют шторм-прогноз на вторую половину 21 июля. Ожидают дожди, местами сильные дожди, ливни, грозы, град, ветер до 17-22 м/с. При грозах шквалы ветра усилятся до 25-28 м/с.

Непогода продлится до 23 июля.