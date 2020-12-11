Крупный молочный завод Барнаула сговорился с томским и нарушил закон

Алтайские антимонопольщики подтвердили ценовой сговор на молочном рынке между Барнаульским молочным комбинатом и томской компанией «СМК», сообщили в краевом УФАС.

В антимонопольное ведомство обратились фермеры Краснощековского района. Они пожаловались на снижение закупочных цен на молоко.

С 1 мая «СМК», Барнаульский молочный комбинат и СПК «ЧарышАгроПродукт» снизили и установили цену за литр молока в размере 18 рублей.

«При рассмотрении дела комиссия управления пришла к выводу, что единообразность действий компаний по одномоментному изменению закупочных цен на молоко до одного уровня не имеет оснований, так как анализ представленных материалов показал, что предприятия имеют собственную, отличную от конкурентов, структуру затрат на закуп и дальнейшую реализацию сырья», — говорится в сообщении УФАС.

В процессе разбирательства «ЧарышАгроПродукт» доказало ведение самостоятельной ценовой политики, но два других предприятия не смогли. Их признали нарушившими ч. 1 ст. 11 Закона «О защите конкуренции».

Компаниям выдали предписания о прекращении действия ценового соглашения, то есть предприятиям теперь нужно самостоятельно формировать цены при закупе молока в Краснощековском районе с учетом собственных расходов и прибыли.

Ранее Арбитражный суд Западно-Сибирского округа встал на сторону краевого УФАС, которое доказало сговор трех барнаульских фирм-поставщиков медицинских изделий. Картель по незаконной схеме выручил более 6 млн рублей.