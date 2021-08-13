Крупный производитель трамваев приехал в Барнаул для сотрудничества

Представители компании «Уралтрансмаш», одного из крупнейших в России производителей трамваев, приехали в Барнаул, чтобы пообщаться с чиновниками и руководством МУП «Горэлектротранс». Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

Стороны обсуждали возможности участия барнаульского перевозчика в программе по обновлению транспорта. Это вопрос в городе действительно назрел, заметил первый заместитель главы администрации Анатолий Воронков.

Одним из решений может стать участие в программе по обновлению транспорта реализуется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Эта программа призвана обеспечить города современной и экологичной техникой.

«Общественный городской электрический транспорт ежедневно перевозит свыше 110 тысяч человек и играет важную роль в формировании пассажиропотока города. Вопрос обновления парка трамваев и троллейбусов, действительно, назрел, мы понимаем необходимость решения данного вопроса, поэтому крайне заинтересованы в сотрудничестве», — заявил Воронков.

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Генеральный директор «Уралтрансмаша» Дмитрий Семизоров рассказал о характеристиках техники, которую изготавливает предприятие, и о возможных форматах сотрудничества.

Так, на все трамваи распространяется двухлетняя гарантия, на протяжении которой завод-изготовитель берет на себя обязательства по поставке запчастей.

Также на встрече представители технических служб предприятия, инженеры ГЭТ смогли задать вопросы производителям о специфике устройства трамвая, условиях его эксплуатации и возможностях проведения дальнейших ремонтных работ после окончания гарантийного периода.

«Вся полученная информация станет предметом для дальнейшего анализа руководством предприятия», — сообщили в мэрии.

Ранее Красноярскому краю, родине алтайского губернатора Виктора Томенко, выделили более 2 млрд рублей на реализацию проекта «Чистый воздух», чтобы снизить вредные автомобильные выбросы в атмосферу. На эти деньги купят 50 современных и экологичных троллейбусов и 25 трамваев.