Крупный производитель трамваев приехал в Барнаул для сотрудничества

Стороны обсуждали возможности участия барнаульского перевозчика в программе по обновлению транспорта. Это вопрос в городе действительно назрел, заметил первый заместитель главы администрации Анатолий Воронков.
Одним из решений может стать участие в программе по обновлению транспорта реализуется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Эта программа призвана обеспечить города современной и экологичной техникой.
«Общественный городской электрический транспорт ежедневно перевозит свыше 110 тысяч человек и играет важную роль в формировании пассажиропотока города. Вопрос обновления парка трамваев и троллейбусов, действительно, назрел, мы понимаем необходимость решения данного вопроса, поэтому крайне заинтересованы в сотрудничестве», — заявил Воронков.
Генеральный директор «Уралтрансмаша» Дмитрий Семизоров рассказал о характеристиках техники, которую изготавливает предприятие, и о возможных форматах сотрудничества.
Так, на все трамваи распространяется двухлетняя гарантия, на протяжении которой завод-изготовитель берет на себя обязательства по поставке запчастей.
Также на встрече представители технических служб предприятия, инженеры ГЭТ смогли задать вопросы производителям о специфике устройства трамвая, условиях его эксплуатации и возможностях проведения дальнейших ремонтных работ после окончания гарантийного периода.
«Вся полученная информация станет предметом для дальнейшего анализа руководством предприятия», — сообщили в мэрии.
Ранее Красноярскому краю, родине алтайского губернатора Виктора Томенко, выделили более 2 млрд рублей на реализацию проекта «Чистый воздух», чтобы снизить вредные автомобильные выбросы в атмосферу. На эти деньги купят 50 современных и экологичных троллейбусов и 25 трамваев.