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Жизнь

Крупного мошенника из России поймали на Кипре и отпустили

Полиция Кипра арестовала 33-летнего россиянина, которого разыскивают по подозрению в крупном мошенничестве, сообщает РИА «Новости».

Кипр.
Кипр.
Фото предоставлено ГК «Авиафлот».

Согласно данным, переданным Россией в Интерпол, мужчина вместе с товарищами выманил у потерпевших 68 млн рублей.

«Преступления совершались в России с 2015 по 2018 годы, ордер на арест подозреваемого был выдан 31 января», — отмечает агентство.

Арестовали беглеца в городе Лимасол. Его уже освободили под залог в 50 тыс. евро, при этом изъяли паспорт и запретили покидать остров.

Слушание по делу об экстрадиции в суде Лимасола запланировали на 30 декабря. Имя задержанного не назвали.

Ранее в Барнауле задержали мошенника, который обманывал жителей Крыма.

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