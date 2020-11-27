Крупного мошенника из России поймали на Кипре и отпустили

Согласно данным, переданным Россией в Интерпол, мужчина вместе с товарищами выманил у потерпевших 68 млн рублей.
«Преступления совершались в России с 2015 по 2018 годы, ордер на арест подозреваемого был выдан 31 января», — отмечает агентство.
Арестовали беглеца в городе Лимасол. Его уже освободили под залог в 50 тыс. евро, при этом изъяли паспорт и запретили покидать остров.
Слушание по делу об экстрадиции в суде Лимасола запланировали на 30 декабря. Имя задержанного не назвали.
Ранее в Барнауле задержали мошенника, который обманывал жителей Крыма.